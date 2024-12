Via Ravà contro l’antenna 5g. Lanciata una raccolta firme: "È troppo vicina alle case"

Il 22 novembre i residenti di via Ravà si sono svegliati con il rumore di escavatori e camion, quelli per l’installazione di una nuova antenna telefonica Vodafone.

"Stavano realizzando un grande scavo a pochi centimetri dalla recinzione di una casa e a tre metri dalla strada", spiega Eugenio Sassi, residente. "Non è mai comparso alcun cartello per segnalare il cantiere – dice – solo dopo aver insistito più volte con gli operai abbiamo scoperto che i lavori erano per la costruzione di un’antenna alta 38 metri".

L’antenna per telefonia, secondo quanto denuncia Sassi, sarà realizzata in prossimità di un’abitazione e a ridosso di un quartiere in cui abitano 120 famiglie, che non sarebbero mai state informate della novità.

"Solo in agosto – precisa Sassi – il Comune ha pubblicato sul proprio sito la delibera per la realizzazione dell’antenna. Ad oggi però non ha ancora fornito alcun documento ai residenti per consentire eventuali opposizioni per vie legali".

Secondo l’iter, tali richieste vengono inoltrate al settore ambiente del Comune dagli operatori di telefonia, che presentano tutta la documentazione. Poi scattano i sessanta giorni per le osservazioni.

"Il problema è che, nonostante abbiamo richiesto più volte la delibera, questa non ci è mai stata fornita. Ma è indispensabile per fare ricorso al Tar, dal momento in cui ci sono dei tempi massimi entro cui presentare ricorso".

Il punto cardine per i residenti sarebbe la zona individuata per l’innalzamento dell’antenna: "Il campo è molto vasto ma l’amministrazione ha deliberato la costruzione a 10 centimetri dalla recinzione di una casa e a pochi metri da un quartiere quando invece poteva essere costruita nell’angolo opposto dello stesso campo, a circa 500 metri, e lontano da ogni costruzione. È chiaro che l’operatore telefonico, in questo caso, avrebbe dovuto pagare qualcosa in più per i collegamenti ma era compito del Comune tutelare i cittadini. Invece ha dato priorità agli interessi economici dell’operatore telefonico consegnandogli la concessione edilizia".

Il residente di via Ravà ha indirizzato persino una pec al sindaco: "Ma non ho mai ricevuto riscontro".

Ed è per questo che i residenti hanno iniziato una raccolta firme per chiedere lo stop dei lavori e almeno lo spostamento dell’antenna, ad una maggiore distanza delle case.

"Come per il bosco Ospizio, il Comune non interpella i cittadini ma anzi passa sopra le loro teste", commenta amareggiato Sassi.

"Stiamo parlando di un’antenna in prossimità di abitazioni e delle sue conseguenze: le radiazioni, i problemi estetici del quartiere e la svalutazione drastica delle propria casa. Non mi sembra poco".