Via Reggiolo, Campagnola: lavori conclusi in anticipo - Intervento da 600mila euro per la viabilità

Si sono conclusi i lavori di rifacimento di un tratto di via Reggiolo, a Campagnola. Ma la notizia è che l’intervento si è concluso con alcuni giorni d’anticipo rispetto alla data prevista. È stato completamente rifatto il pacchetto strutturale della strada per garantire contemporaneamente l’assetto storico, ma anche le necessità attuali.

Si tratta di un intervento del costo di quasi 600mila euro, finanziato dal Pnrr, che risolve i problemi di viabilità su via Reggiolo, tra il centro di Campagnola e la strada che collega Novellara a Reggiolo, con la messa in sicurezza e il ripristino della parte più bisognosa di interventi dell’importante arteria viaria. L’opera, inizialmente candidata a un bando ministeriale e in seguito finanziata al 100% dal Pnrr, è stata oggetto di ribassi d’asta che hanno consentito di recuperate le risorse per estendere l’intervento in ulteriori tratti.

"Si tratta di un intervento importante per il territorio di Campagnola – spiega il sindaco Alessandro Santachiara – per il quale abbiamo ottenuto un contributo altrettanto importante. Abbiamo inoltre candidato all’apposito bando ministeriale la richiesta di ulteriori finanziamenti per proseguire i lavori anche oltre il progetto iniziale". E’ in fase di ultimazione la rotatoria in costruzione all’imbocco della zona industriale di Campagnola.