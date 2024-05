Via Rivarolo, camion si ribalta: restano feriti padre e figlio

Padre e figlio sono rimasti feriti in un incidente accaduto poco prima delle 11 di ieri in via Rivarolo, alla prima periferia di Castelnovo Sotto. A bordo di un autocarro, finito fuori strada e ribaltatosi nel fossato laterale, si trovavano il conducente di 46 anni e il genitore 70enne, residenti a Reggio. Non risultano altri veicoli coinvolti, con la sbandata che si è verificata forse dopo che le ruote sono finite sul ciglio della carreggiata. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze della Pubblica assistenza locale e della Croce azzurra di Poviglio, oltre all’autoinfermieristica. Sul posto pure i vigili del fuoco, visto che i due occupanti del camion risultavano bloccati nella cabina. Mobilitata anche l’autogru da Parma, poi rientrata in quanto non necessaria. Dopo essere stati liberati, i due feriti sono stati affidati al personale sanitario per le medicazioni. Il 70enne ha riportato traumi più seri, ma nessuno risulta essere in pericolo di vita. L’autocarro trasportava cemento. Sul posto anche la polizia locale dell’Unione Terra di mezzo per eseguire gli accertamenti tecnici e per deviare il traffico su percorsi alternativi, visto che il tratto di via Rivarolo interessato dall’incidente è stato chiuso durante le fasi del soccorso. Il traffico è stato poi riaperto, ma con una nuova chiusura prevista quando l’autocarro sarà recuperato, con l’ausilio di una apposita gru.

Antonio Lecci