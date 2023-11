Via Roma: che ne è dell’altra piazza?: "Riqualificata tempo fa, poi l’oblio"

Bello il piano per la nuova piazza del Popol Giost, ma all’indomani della presentazione del progetto la lista Rec (Reggio Emilia in Comune) sposta l’attenzione appena più in là. Precisamente, venendo dalla via Emilia, all’inizio di via Roma e non più al centro. Lì, sulla destra, "esiste già una piazza, riqualificata e pedonalizzata oltre un decennio fa, anch’essa con mega panchina delle polemiche". Il riferimento va alla maxi-seduta di circa 70 metri, che sarà la protagonista della nuova piazza del Popol Giost. "Da un semplice parcheggio diventerà un luogo di socialità e incontro" è stata la spiegazione del primo cittadino, Luca Vecchi, presente assieme all’assessora alla mobilità, Carlotta Bonvicini.

"Non possiamo che essere contenti per una piazza importante restituita alla città non più come parcheggio ma come spazio pedonale di condivisione e attento alla sostenibilità, attraverso i principi dell’architettura adattiva con l’obiettivo di contrastare le isole di calore estive. Seppur alcun scelte progettuali come l’idea di inglobare nuove alberature all’interno di blocchi di calcestruzzo a forma di panchine ci lasciano un pò perplessi" è la premessa di Rec.

"Facciamo però sommessamente notare – continua – che a 300 metri lungo la stessa via Roma, quella piazza già riqualificata da tempo è tornata a diventare un parcheggio selvaggio, nel disinteresse e nel lassismo delle istituzioni competenti e anche della stessa Municipale impossibilitata a emettere sanzioni per l’assenza di divieti di sosta". "Troppo spesso in città assistiamo a lavori di valorizzazione e rinnovo di spazi urbani che però decadono in breve tempo nell’incuria per mancanza di pianificazione e di cura – è la conclusione –. Riqualificare è importante ma lo è soprattutto riuscire a mantenere le riqualificazioni nel tempo, senza fermarsi alle inaugurazioni".