Via Roma ha sedici nuovi lampioni a led. Circa 4 tonnellate di Co2 emesse in meno Il comune di Sant'Ilario si illumina di verde: 16 nuovi punti luce a led lungo via Roma, con risparmio di 1.900€/anno, 5mila kWh di energia e 4 tonnellate in meno di CO2 emessa. In programma l'installazione di altre 260 lampade a led.