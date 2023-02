Via Roma: il parere dei cittadini "Risolvere il problema parcheggi Per rilanciarla portate il mercato"

"Benvenga la riqualificazione, ma rischia di essere uno specchietto per le allodole". Sara Cavagnari è la titolare di ‘Galleria 13’ in via Roma. Quando entriamo sta suggerendo un ristorante a una coppia di clienti, mentre ai due successivi (vengono da Lucca) consiglia ‘Arte inquieta’ di palazzo Magnani e la nuova mostra di Michael Kenna. Giovedì all’incontro con l’amministrazione lo aveva detto: "Io ho molti clienti che vengono da fuori, non posso rinunciare ai parcheggi di via Roma". Sabato mattina lo ribadisce: "Si rischia di peggiorare una situazione già complicata, questa strada è fondamentale per tutto il centro e l’altra sera non si è parlato abbastanza della viabilità". Il negozio è lì dal 2011 e Sara non ricorda altri interventi come quelli previsti grazie ai 10 milioni del Pnrr: "Sono contenta per l’investimento, però devono ascoltare noi che ogni giorno lottiamo per tenere aperte le serrande, anche se è sempre più difficile. Il parcheggio interrato in piazza della Vittoria è stato un fallimento e ora sono necessari dei posti auto in questa zona. Dubito che dall’altra parte del sottopasso ci sia posto per farli quindi potrebbe diventare ancora più difficile venire qui. Poi bisogna rendere di nuovo possibile svoltare a sinistra...