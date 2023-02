Via Roma, in aprile pronta la ciclopedonale

di Francesca Chilloni

È stata quasi completata la posta ciclopedonale di via Roma, con il cantiere per la riqualificazione che procede secondo cronoprogramma: la conclusione è prevista per aprile. Sono state inoltre eliminate le barriere architettoniche e resa più omogenea la pavimentazione a quella delle nuove piazze, alle quali la strada condurrà chi entra in Sant’Ilario. Il tratto interessato dalle opere di quella che è la via Emilia nel centro urbano, è quello che va dalla scuola primaria Munari fino alla grande rotatoria con via Europa.

Il progetto, dal costo finale di 90mila euro, è finanziato al 50% dai contributi del progetto regionale "Bike to work 2021" e per il restante 50% dal contributo statale per la messa in sicurezza del territorio e l’abbattimento delle barriere architettoniche. La nuova ciclabile renderà più sicura la percorrenza e più omogenea e coordinata la lettura urbana del centro storico, utilizzando gli stessi materiali utilizzati per la riqualificazione di Piazza 18 marzo, piazza della Repubblica e in quella prevista per piazza IV Novembre.

In più, la nuova ciclopedonale sarà più funzionale, specie se si considera la presenza di un nido e del traffico pedonale e di passeggini che lo caratterizza. Senza dimenticare che in occasione dei lavori è stato possibile anche intervenire per la manutenzione ed il miglioramento del sistema fognario di tutta l’area.

L’intervento di riqualificazione punta a diversi obiettivi, quali la messa in valore del sistema del verde costituito da 36 piante (31 platani e 5 tigli) attraverso la ridefinizione delle aiuole, con cordoli protettivi; l’eliminazione del verde incongruo per recuperare superfici da destinare al marciapiede ciclopedonale; la sostituzione di tutti i cordoli con nuovi cordoli inclinati per l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e la miglior fruizione in sicurezza. Di grande importanza anche la riqualificazione del marciapiede. La sede stradale mantiene le due corsie di scorrimento nei due sensi di marcia, e i parcheggi esistenti rimarranno invariati nel numero.

"Il progetto – spiega il sindaco Carlo Perucchetti - è in linea con gli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione che, all’interno del piano di manutenzione del territorio comunale, individua come prioritario un sistematico piano di manutenzione del territorio e definitivo abbattimento delle barriere architettoniche. Nel dettaglio, il progetto ridisegna l’ingresso a Sant’Ilario valorizzando le percorrenze pedonali e ciclabili".