Via Roma in Festa tra fiori e street food

Oggi e domani torna un evento molto atteso in centro a Reggio. Si tratta di Via Roma in Festa, una manifestazione di primavera che si svolge dalle 9 alle 20. Tornano gli eventi in via Roma a Reggio con un ampio mercatino di primavera con diverse sezioni: dal vintage all’artigianato, dai fiori e piante ai prodotti tipici locali e tanto altro. Per l’occasione sono stati invitati anche alcuni artisti di strada per grandi e piccini che si spostano e si esibiscono a cappello con spettacoli vari. Presenti pure le cucine a motore dello Street Food per i palati dei visitatori, cercando di accontentare ogni gusto: dai prodotti tipici tradizionali fino a specialità gastronomiche di varie regioni italiane e internazionali. Restano attivi in via Roma gli stand di espositori di fiori, piante, giardinaggio, di aziende agricole, prodotti tipici, artigianato, creativi e handmade, con la possibilità di avere consigli utili sulle tecniche di giardinaggio grazie alla presenza di operatori esperti in questo settore. La festa di primavera in via Roma, con due giorni di iniziative, viene organizzata dall’associazione Via Roma Viva insieme ad Associazione culturale talenti e REplay.