Via Secchi, botte fra giovani Allarme e sangue in strada

Una violenta lite si è scatenata nella serata di ieri, intorno alle 19,40, in via Secchi, in centro storico. Stando alle prime ricostruzioni, due ragazzi si sarebbero azzuffati per futili motivi, più o meno all’altezza del palazzo ex Aci. Decine di coetanei erano presenti e hanno assistito alla violenza, cercando di dividere i due contendenti. Uno dei due giovani è stato colpito al volto e ha iniziato a perdere sangue dal naso. Sul posto sono intervenuti, dopo l’allarme, gli agenti della questura con le Volanti e i sanitari del 118. Dopo aver medicato il ragazzo, le sue lesioni sono state giudicate non gravi. Anche gli amici rimasti sul posto per qualche tempo poi si sono allontanati. Sull’asfalto, però, nella serata di ieri erano ancora visibili tracce di sangue. Da tempo la zona è attenzionata dalle forze di polizia, per le continue lamentele dei residenti a causa di degrado ed episodi di violenza.

b. s.