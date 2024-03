"Via Settembrini, subito la ciclabile"

Alleanza Civica ha depositato una mozione per chiedere all’amministrazione di iniziare la pianificazione della ‘superciclabile’ numero 8 partendo da via Settembrini. "La pericolosità del tratto sud di Via Settembrini è un problema noto da tempo. La strettezza della strada, la mancanza di illuminazione e di una pista ciclabile mettono a rischio la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. I residenti attendono da troppo tempo il suo completamento, che attualmente termina in prossimità di via Reggiani. Agevolerebbe gli spostamenti casa-scuola-lavoro, ma anche verso il cimitero dato che questa tratta non è servita da una linea degli autobus", chiosa il consigliere comunale Filippo Ferrarini.

"Dalla risposta alla nostra interrogazione del 29 settembre dell’assessore Bonvicini e dal Biciplan 2024 – continua Ferrarini – si prevede infatti la costruzione della superciclabile numero 8 che collegherà Canali alla stazione ferroviaria centrale con la zona nord di Reggio mediante un tracciato che passerà da via Settembrini. Riteniamo pertanto necessario che si inizi da via Settembrini la pianificazione della super ciclabile adeguando gli strumenti di bilancio nella prossima variazione".