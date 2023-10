"Via Settembrini verrà attraversata da una superciclabile"

"In via Settembrini è prevista in futuro una superciclabile". Dopo la sollecitazione di Filippo Ferrarini, consigliere comunale di Alleanza Civica, in merito alla sua interrogazione presentata quattro mesi fa, ieri è arrivata la risposta dell’assessora Carlotta Bonvicini. La quale – "scusandosi per le tempistiche" – illustra le intenzioni dell’Amministrazione. "Entro la fine del mandato di giunta verrà approvato il BiciPlan, aggiornato nell’ambito del nuovo Pums – spiega l’assessora nella lettera di risposta – Questi due strumenti insieme disegnano il futuro della mobilità in ambito comunale in un orizzonte di medio e lungo periodo. Il BiciPlan 2023 prevede una rete ciclabile strategica costituita da 12 ciclovie prevalentemente radiali e dall’anello di circonvallazione, da greenways ossìa tracciati non necessariamente lineari ma caratterizzati da una forte valenza ambientale e di collegamento con i comuni confinanti e da nuove infrastrutture denominate superciclabili. Sull’attuazione della rete primaria si concentrano la maggior parte delle risorse e solo successivamente si valutino nuovi tracciati. Le ciclovie servono la maggioranza dei centri abitati del territorio comunale, infatti Rivalta è servita dalla ciclovia 5 e dalla greenway del Crostolo, Canali dalla ciclovia 4 e Fogliano dalla ciclovia 3. Nel quadro descritto, le ciclovie non servono via Settembrini, che nella parte più esterna costituisce il limite del centro abitato su questa direttrice, mentre si è prefigurato che sia attraversata in futuro da una superciclabile che collegherà il Comune di Albinea con la zona nord di Reggio mediante un tracciato che si snoderà da Via Monterampino, lungo Via Settembrini, Via Martiri di Cervarolo, Viale del Partigiano sino alla Via Emilia, prevedendo ovviamente collegamenti con le aree attraversate".