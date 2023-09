Via Staffola chiusa al transito dei mezzi pesanti a Guastalla

È stato introdotto il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Staffola, la strada provinciale 2 fra Tagliata e Villarotta di Luzzara, nel tratto compreso tra l’argine (l’ex Statale 62) e la Cispadana.

Il tratto successivo già da tempo è vietato ai mezzi pesanti, esclusi quelli autorizzati. L’ordinanza della Provincia è in vigore già da alcuni giorni.

Per il traffico pesante, dunque, un problema in più, in attesa della tanto attesa Cispadana che dovrebbe unire comodamente Reggiolo a Tagliata, togliendo traffico proprio dalla Provinciale 2.

Il provvedimento è stato sollecitato dal Comune di Guastalla, raccogliendo le richieste dei residenti, per una maggiore sicurezza sul tratto di strada che attraversa la frazione di Tagliata. "Il tratto stradale in questione – commenta il sindaco Camilla Verona – è stretto, con banchina non transitabile e priva di protezioni laterali, con numerosi accessi carrabili".

"La rete viaria circostante, la Novellara-Guastalla e la variante Cispadana, è un collegamento più idoneo e sicuro per i mezzi pesanti" conclude quindi la prima cittadina.