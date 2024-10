Via Statale a Dinazzano. Lavori di consolidamento e nuova ciclopedonale

Nella frazione di Dinazzano sono recentemente iniziati i lavori di consolidamento di un tratto di via Statale. Si tratta di un’operazione certamente importante, ufficialmente annunciata dal sindaco Giuseppe Daviddi. Il primo cittadino di Casalgrande ha spiegato che gli interventi "prevedono il consolidamento della scarpata e la realizzazione di un nuovo tratto ciclo-pedonale". Opere dunque molto utili per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

In particolare sarà infatti concretizzato un attraversamento ciclo-pedonale: sarà dotato di un impianto semaforico per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il sindaco Daviddi, rivolgendosi ai cittadini, ha chiesto "cortesemente di portare pazienza per i disagi che potrebbero sorgere durante il periodo dei lavori. Faremo il possibile per limitare l’impatto, evitando di lavorare sulla sede stradale negli orari di maggiore traffico".

Daviddi ha quindi espresso gratitudine ai cittadini "per la collaborazione" durante lo svolgimento delle opere previste in un tratto di via Statale nella zona di Dinazzano. L’amministrazione comunale di Casalgrande conferma che l’operazione è stata avviata in questi giorni con l’obiettivo di compiere il "consolidamento della scarpata, la sistemazione dell’arteria e la continuazione della ciclo-pedonale. Importante prestare prudenza e attenzione durante il transito dalla zona in occasione dell’esecuzione del cantiere".

m. b.