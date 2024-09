Via tronchi ed erba alta: sentieri col nuovo look

Il Club Alpino Italiano, che l’anno prossimo compie i 150 di attività, è sempre molto attivo sulla cura dei sentieri dell’Appennino. Prosegue quindi l’intensa attività del Cai Reggio Emilia per la manutenzione dei sentieri dell’Appennino, a volte danneggiati da temporali o resi difficoltosi da erba e piante. Venerdì un nutrito gruppo di volontari è stato impegnato su diversi sentieri dell’alta Val Dolo, sopra l’abitato di Civago. Gli interventi hanno riguardato il sentiero 603 dal Passo delle Forbici alla località Romita, il 691 che dal Passo dalle Forbici porta al Rifugio San Leonardo nell’alta Val Dolo, il 601 sotto il Passo del Giovarello e quindi il 631 A (sentiero della Cavallina) che passa sopra Case del torrente Dolo. "E’ stato un bel lavoro di squadra – spiega Elio Pelli, responsabile della Commissione sentieri del Cai Reggio Emilia – che ha coinvolto anche soci delle sottosezioni Cai di Scandiano e "Cani Sciolti" di Cavriago. E’ stata una giornata di lavoro intenso per tutti noi: abbiamo rinfrescato e rinnovato la segnaletica, tolti diversi tronchi caduti sui sentieri, fatto attività di taglio e sgombero della vegetazione che rendevano difficoltoso il transito. Abbiamo poi provveduto a segnalare, con un cartello, la chiusura temporanea, a causa di una frana, del sentiero 607, noto come "la lumaca", che va da Calcinara di Civago alla forestale Case Cattalini-ponte sul rio Lame".

s.b.