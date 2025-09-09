Via Turri, furto in condominio: denunciata

Un trapano, un ventilatore, due valigie e alcune bottiglie di vino: è questo il bottino sottratto la mattina del 25 agosto scorso da un condominio di via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia. L’autrice del furto, una 38enne reggiana già nota alle forze dell’ordine e sottoposta alla misura della sorveglianza speciale, è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato e inosservanza delle prescrizioni della misura preventiva. Si tratta della stessa persona denunciata anche per il furto di un portafogli al cinema estivo Arena Stalloni, provvedimento comunicato sempre dall’Arma reggiana solo pochi giorni fa.

La vicenda di via Turri è emersa dopo che il proprietario degli oggetti rubati, un 55enne residente nello stabile, si è recato a fine agosto presso la stazione carabinieri di Reggio Emilia per formalizzare la denuncia. L’uomo ha consegnato ai militari le registrazioni delle telecamere installate in mansarda e in cantina, i locali da cui erano stati sottratti gli oggetti. I filmati mostravano chiaramente la presunta responsabile, riconosciuta poi dai carabinieri grazie ai precedenti a suo carico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno portato a raccogliere gravi indizi a carico della donna. La 38enne è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato e inosservanza delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime settimane per consentire ulteriori approfondimenti e permettere alla magistratura di valutare le eventuali azioni penali.