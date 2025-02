Via vai sospetto: trovata la droga

Un sospetto via vai di persone, in via Emilia Ospizio a Reggio, ha fatto scattare la segnalazione al 112, con l’intervento dei carabinieri che sul posto indicato non hanno trovato nessuno. Ma un accurato accertamento nei dintorni ha permesso di rinvenire un involucro di cellophane con sedici grammi di cocaina suddivisi in tre pezzi, nascosti in una cassetta di servizio della Tim. Si tratta di un sistema ormai utilizzato da molto tempo dagli spacciatori, i quali utilizzano tratti di siepe, cassette e centraline di vari servizi come luce, gas e telefonia per poter depositare temporaneamente la sostanza stupefacente, evitando di essere trovati in possesso di droga in caso di controllo delle forze dell’ordine, che significherebbe arresto o denuncia immediata inoltrata all’autorità giudiziaria. Perfino spazi all’altezza delle ruote di auto in sosta diventano nascondigli temporanei.