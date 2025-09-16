Via Ville, effetto ‘autopista’: "Servono multe e controlli"

"Via Ville a Guastalla sta diventando sempre più una pericolosa pista di… Formula Uno". E’ questo lo sfogo di una residente in quella zona, tra Pieve e San Martino di Guastalla, che con una lettera aperta alle autorità locali e alle forze di polizia, segnala una situazione che rischia di peggiorare e di degradare ulteriormente.

"In questi giorni – si legge nel testo della residente, portavoce anche di altri cittadini della zona – ho avuto modo di passeggiare più spesso lungo la pista ciclabile che affianca questa strada, specialmente nel tratto tra la chiesa di San Martino e il quartiere dei campi da tennis, a Pieve. Una cosa che ho notato è pochissimi automobilisti rispettano i limiti di velocità e del buon senso, persino in prossimità delle strisce pedonali e del centro abitato. Non rallentano neppure di fronte a bambini in bicicletta che vorrebbero poter attraversare. Io ho atteso diverse auto per poter attraversare sulle strisce per tornare a casa. E puntualmente sulla strada io e qualche buona anima del quartiere spostiamo cadaveri di gatti, ricci e più raramente volpi e lepri che sono state travolti dalle auto in transito in velocità. Finora è andata bene, ma con questo modo di fare irresponsabile da parte degli automobilisti prima o poi succederà la disgrazia. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale possa prevedere un’azione preventiva con più controlli, e relative multe, affinché la gente la smetta di fregarsene dei pedoni e dei ciclisti (e degli animali che attraversano la strada), prima che possa accadere davvero l’irreparabile".

Antonio Lecci