Viabilità e percorsi casa-scuola: "Investiti 1,7 milioni di euro"

Hanno un valore di quasi 1,7 milioni le azioni che – tra interventi infrastrutturali e progetti di formazione e comunicazione – il Comune di Reggio Emilia ha messo in campo in questi anni per rendere più sicuri e sostenibili gli spostamenti casa-scuola, a beneficio anche del traffico complessivo della città.

La cornice delle iniziative realizzate è quella del progetto ’Reclacs’, finanziato (per il 70 per cento) dal ministero dell’ambiente, che è nato nel 2016 e si avvia ormai alla conclusione. Finalità del progetto è diminuire le emissioni in atmosfera generate dagli spostamenti ricorrenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi privati. In particolare auto.

Promuovendo nuovi stili di vita e abitudini, anche attraverso iniziative di formazione rivolta a scuole e famiglie. Il bilancio di quanto fatto è stato illustrato dalle assessore Carlotta Bonvicini (mobilità sostenibile) e Marwa Mahmoud (politiche educative), insieme a Paolo Gandolfi (dirigente mobilità urbana), Laura Degl’Incerti Tocci e Sara Cavazzoni (funzionarie mobilità urbana).

Per quanto riguarda i lavori pubblici, questi hanno innanzitutto previsto la messa in sicurezza degli spazi davanti a sei poli scolastici, per un totale di 17 scuole della fascia 0-19 anni, in cui all’ingresso e all’uscita degli studenti si verificano intasamenti e potenziali situazioni di rischio.

Gli interventi hanno quindi riguardato la ricucitura di percorsi pedonali e ciclabili, la sistemazione delle fermate del trasporto pubblico e l’introduzione delle cosiddette strade scolastiche (nove in tutto quelle attivate) che vengono chiuse al traffico nei momenti di maggiore affluenza e che ora saranno segnalate con appositi cartelli (una quarantina in realizzazione).

I lavori infrastrutturali, realizzati tra giugno 2024 e marzo 2025, hanno riguardato la scuola primaria Ghiarda il polo scolastico in via Pascal a Rivalta (dove si trovano scuola secondaria di primo grado Don Pasquino Borghi, Istituto tecnico Scaruffi-Levi-Tricolore, Istituto professionale Galvani-Iodi, scuola dell’infanzia statale Arcobaleno, nido comunale Peter Pan, palestra comunale Rivalta Nuova, scuola primaria Margherita Hack), San Prospero Strinati (scuola primaria Vasco Agosti, scuola comunale dell’infanzia Girotondo, Spazio 6 Kaleidos, palestra comunale Casoli e campo da calcio comunale San Prospero in via Allende), polo scolastico Pertini (scuole secondarie di primo grado Pertini1, Pertini2, a scuola primaria Marco Polo e palestre comunali A e B Pertini), scuola primaria Besenzi a Coviolo e polo scolastico (scuola primaria Cà Bianca, secondaria di primo grado Einstein, nido comunale Allende, scuola comunale dell’infanzia Allende, piscina comunale De Sanctis, palestra comunale Cà Bianca, Spazio 11 Martin Luther King).

Nella stessa direzione anche il progetto appena partito dei "tatuaggi urbani" che coinvolgono 9 scuole.

Si tratta di sette disegni fatti sull’asfalto nei pressi delle scuole, indicando punti in cui si sconsiglia alle auto di parcheggiare. Sono stati realizzati poi percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, dell’obbligo e superiori, per la realizzazione di azioni di mobility management nei plessi scolastici.

Stella Bonfrisco