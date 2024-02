Viabilità e sicurezza, il prefetto Cocciufa incontra i sindaci

Visita in Val d’Enza della prefetta Maria Rita Cocciufa, che ieri mattina ha incontrato i sindaci degli otto Comuni dell’Unione. La Prefetta è stata accolta nel Castello di Montecchio, con i saluti da parte del presidente dell’Unione Luca Ronzoni. L’incontro è servito per affrontare alcuni aspetti che riguardano il distretto, tra cui la viabilità e la sicurezza stradale, il flusso migratorio e la microcriminalità, nell’ambito di un confronto che ha portato a utili riflessioni e la disponibilità, da parte di Cocciufa ad approfondire i temi e le criticità emerse:"Considero virtuoso il modello delle Unioni - ha detto -, frutto di collaborazione inter-istituzionale e della volontà di fare rete per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti". La sua presenza "testimonia la vicinanza della Prefettura e delle forze di polizia ai territori". Erano presenti anche il comandante dei vigili Davide Grazioli, i carabinieri, i responsabili di diverse associazioni, monsignor Antenore Vezzosi, il direttore del distretto Ausl Gilioli e il presidente dell’Asp Castagnetti. Infine, ad Aiola ha visitato il Museo del Parmigiano Reggiano e della civiltà contadina, e l’antico casello.