"Viabilità impossibile sulla ex statale 62"

I problemi della viabilità sull’ex Statale 62 che collega Brescello a Parma, in particolare tra Lentigione e Sorbolo-Mezzani (di cui il Carlino ha scritto nei giorni scorsi), sono al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri regionali Alessandro Aragona e Priamo Bocchi (Fd’I): "Troppo spesso i cittadini devono fare i conti con incidenti, rallentamenti e code chilometriche. I recenti episodi sono emblematici: mezzi bloccati ai passaggi a livello, incidenti, esondazioni. Serve un piano concreto per alleggerire il traffico, mettere in sicurezza il manto stradale".