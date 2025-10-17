Viabilità: intesa tra Provincia e Comune. Nuove opere al via a partire dal 2026

Un accordo di programma tra Provincia di Reggio e Comune di Guastalla per la "messa in sicurezza del sistema viario". L’intesa, che aggiorna e integra quelle del 2008 e 2016, definisce delle opere per migliorare la circolazione e tutelare le utenze deboli. E si torna a parlare anche di progetti già noti (e promessi) da tempo, tra cui la rotatoria all’incrocio tra via Sacco e Vanzetti e via Viazzolo Lungo, emerso anni fa durante la discussione sulla chiusura di uno dei due passaggi a livello della zona. Inoltre, emergonono un progetto per un nuovo percorso pedonale e uno studio per il controllo del traffico pesante nel centro abitato di Tagliata, per un investimento di circa 250 mila euro. A ciò si aggiunge l’ampliamento della Provinciale 42 (la Guastalla-Novellara) con la creazione di una terza corsia centrale per agevolare le svolte in ingresso alla strada Cispadana, stimato in circa 200 mila euro, oltre a una pista ciclopedonale di collegamento tra le frazioni di San Giacomo e San Rocco – anche questa annunciata da anni – con un investimento quantificato in circa 900 mila euro e possibilità di estensione fino al centro abitato di San Rocco. È inoltre previsto lo studio di miglioramento funzionale dell’incrocio tra via Castellazzo e la Cispadana. Soddisfatti il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il sindaco Paolo Dallasta e il consigliere provinciale Alessandro Santachiara, delegato alla Viabilità. La Provincia metterà a disposizione professionalità per la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle gare, mentre il Comune di Guastalla garantirà le risorse economiche e il supporto tecnico. Le opere saranno programmate a partire dal 2026, con una tempistica pluriennale che terrà conto della disponibilità di fondi regionali e statali.

a.le.