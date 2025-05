Viabilità, spaccio e lavori. Il punto su San Girolamo

Più sicurezza stradale, contrasto al fenomeno dello spaccio di droga e tempi brevi per l’ultimazione della ristrutturazione dell’ex circolo, destinato a diventare sede di attività commerciali, ambulatorio medico, sala polivalente e di associazioni. Sono i temi emersi dall’incontro convocato nei giorni scorsi nel tour della giunta comunale a San Girolamo di Guastalla, con la partecipazione dei cittadini della frazione. E’ stata anche l’occasione per una rapida visita al cantiere dell’edificio "Hub San Girolamo", che doveva essere attivo già dalla fine dello scorso anno, ma con alcuni intoppi tecnici che hanno provocato uno slittamento di date.

L’assessore all’urbanistica, Chiara Lanzoni, ha confermato come la fine della ristrutturazione sia prevista entro giugno – per garantire la conferma dei finanziamenti pubblici – ma che poi ci vorrà qualche mese per l’emissione del bando, per l’allestimento dei vari locali e l’avvio della gestione degli spazi. Si è parlato anche di sicurezza e legalità. Via Ville, strada che attraversa la frazione, è ad alto rischio incidenti, soprattutto per la velocità di numerosi veicoli, su un rettilineo che passa tra abitazioni e aziende.

La giunta ha garantito l’impegno a realizzare restringimenti di carreggiata e passaggi pedonali "protetti" per aumentare la sicurezza. Inoltre, è emerso un diffuso fenomeno di spaccio e consumo di droga, di sera ma anche alla luce del giorno. Pure su questo aspetto è stato preso l’impegno della giunta ad affrontare il problema con un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine.

Antonio Lecci