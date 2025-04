Viaggiava con la droga. E l’auto non è assicurata. Denunciato un 26enne

Viaggiava a bordo di un’auto senza assicurazione e con la droga: la polizia di Stato denuncia un 26enne e sequestra il veicolo. È successo nella tarda serata di venerdì in via Natta, nella zona di Mancasale. Gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della questura riguardo alcune vetture sospette all’interno di un parcheggio. Una volta arrivati sul posto, gli uomini in divisa hanno appurato che si trattava di alcuni ragazzi che si erano dati appuntamento lì senza però compiere alcun crimine.

Ma le forze dell’ordine hanno deciso comunque di identificare i presenti, tra cui un 26enne di origine indiana la cui automobile è risultata sprovvista di copertura assicurativa. A seguito di una perquisizione effettuata poi nell’abitacolo, sono spuntati circa 26 grammi di marijuana. Il giovane è stato quindi condotto negli uffici di via Dante dove è stata formalizzata una denuncia a piede libero nei suoi confronti con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mentre l’auto, così come la droga, sono stati sottoposti a sequestro.