Viaggiava in auto con armi e droga: un 25enne finisce in manette

Viaggiava in auto con droga e armi. Il 25enne Mezgane Bilal, residente nel modenese, è stato arrestato giovedì sera dalla polizia. Erano circa le 22 quando gli agenti delle Volanti impegnati in un posto di blocco invia Pasteur – sulla via Emilia verso Modena – hanno fermato una vettura con il giovane al volante. Dai controlli di rito sui documenti, è emerso in banca dati che avesse alcuni precedenti di polizia tra cui uno in materia di sostanze stupefacenti; così, visto il nervosismo sospetto mostrato dal ragazzo durante gli accertamenti, gli uomini in divisa hanno effettuato una perquisizione grazie all’ausilio di due colleghi di un’altra pattuglia. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 87,48 grammi di marijuana e 18,27 grammi di hashish, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Sono stati sequestrati anche due telefoni cellulare dai quali sono emerse numerose chat su WhatsApp e Telegram finalizzate alla cessione di sostanze ("tocco", "verde" o "marrone", gli ordini in codice nei messaggi).

Infine sono spuntate pure due pistole scacciacani, prive di tappo rosso, due coltelli e un taglierino. Tutto requisito dalle forze dell’ordine che poi hanno condotto l’uomo in questura dove sono scattate le manette con l’accusa di traffico di sostanza stupefacente.

Nell’interrogatorio si è giustificato dicendo di "avere un lavoro da tempo e di fare solo uso personale di droga" o di "cederlo – confessando parzialmente – ad amici a prezzo di acquisto per fare loro un favore". Ieri è comparso in aula, difeso dall’avvocato Alessandro Magnani; il pm ha chiesto i domiciliari, ma il gip Sarah Iusto ha disposto l’obbligo di firma.