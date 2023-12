Viaggiava in auto con un chilo di eroina. In manette un trentenne. Il gip dispone il carcere

Nella tasca della giacca nascondeva un chilo di eroina. I carabinieri hanno arrestato un 30enne senza fissa dimora fermato in auto giovedì sera lungo via Tassoni. L’uomo si trovava a bordo di una vettura condotta da un 33enne. I militari hanno notato un atteggiamento sospetto nel più giovane e hanno così deciso di perquisirlo trovandogli la droga. Lo stesso ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di un telefono cellulare di cui si rifiutava di fornire il codice di sblocco. A quel punto sono scattate le manette. Il 30enne, di nazionalità tunisina, e con qualche precedente specifico, è comparso ieri davanti al gip Luca Ramponi per l’udienza di convalida. Il giovane, difeso dall’avvocato Luca Sebastiani, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha fatto dichiarazioni spontanee ammettendo la responsabilità e dicendosi rarammaricato. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, che il gip ha disposto in attesa del processo.