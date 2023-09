’Viaggio a Gualtieri’: oggi gran finale con tantissimi eventi

Ultimi eventi, oggi, per "Viaggio a Gualtieri", con il paese sul Po che apre le porte ai viaggiatori tra spettacoli, concerti, convegni, visite guidate, enogastronomia, paesaggi, avventure in golena e tanto altro tra il centro storico, le frazioni e la golena del grande fiume. Oggi si comincia presto, già all’alba, alle 6,30 con escursione in canoa all’Isola degli internati, alle 9 visita al bosco del Caldaren con le sue straordinarie piante e gli scorci di natura della Bassa, dalle 9 ancora in canoa all’Isola degli internati, oltre a "La dinamica del controvento: volare con la musica", alle 10,30 una nuova visita guidata a Santa Vittoria, alle 13 pranzo in piazza Bentivoglio, alle 14,30 trekking in golena, alle 15 visita a Villa Malaspina, ancora "La dinamica del controvento", alle 17,30 il concerto di Her Skin, alle 19 cottura del Parmigiano Reggiano, alle 20 a tavola nella logga del Conte Greppi, con cena al palazzo di Santa Vittoria. Sul sito internet "Viaggio a Gualtieri" tutte le informazioni sugli eventi.