’Viaggio a Gualtieri’ tra le bellezze del borgo. Eventi da non perdere da oggi a domenica

Un ricco programma è in arrivo per ’Viaggio a Gualtieri’, per scoprire le ricchezze di uno dei ’Borghi più belli d’Italia’ insieme alla golena del Po e alle tradizioni locali. Da oggi a domenica sono numerosi gli eventi in programma.

Oggi alle 17 si può assistere al tramonto in canoa all’Isola degli Internati con escursione serale sull’acqua con aperitivo, mentre a Pieve Saliceto si svolge il ’Palio dei grilli’ con i tradizionali veicoli a tre ruote. Alle 18,30 a Villa Malaspina visita guidata allo storico edificio, alle 20 al Bosco Lorenzani a Pieve una cena tra i filari di noci, alle 21,30 il concerto swing con il Giulia Meci Trio.

Domani (sabato) viaggio all’alba in canoa all’Isola degli internati, dove alle 8,30 sono in programma escursione e narrazione sull’acqua. Alle 9 visita guidata al bosco del Caldaren, alle 10 laboratorio di scultura con l’argilla all’Isola degli Internati, alle 10,30 a Santa Vittoria visita guidata nella storia della frazione, alle 11,30 suoni e balli con il D’Esperanto Trio, alle 12 rinfresco alla loggia di palazzo Greppi, alle 15 un evento per bimbi e ragazzi al Torrione della Bonifica, alle 15,30 sulla Fiuma in canoa, i giochi di una volta, alle 18,30 lo spettacolo ’Tutti in valigia’ con Luigi Ciotta.

Alle 15 a palazzo Bentivoglio viene presentato un progetto culturale triennale della Fondazione Museo Antonio Ligabue, con visita guidata al salone dei Giganti. Alle 16 favole al capanno Escondido, in golena, degustazione di Parmigiano Reggiano, alle 16,30 voli in mongolfiera al lido Po per ammirare borgo e golena. Alle 17 il tramonto in canoa all’Isola degli Internati. Dalle 17 porte aperte alla Cantina Sociale con visita, aperitivo e degustazione. Alle 20 cena in piazza Bentivoglio a lume di candela sotto i portici. Alle 22 ’FierS à Cheval’, la magia del grande spettacolo in piazza. Alle 23, in golena "a riveder le stelle" con osservazione astronomica del cielo.

Domenica al lido Po di Boretto alle 9 a alle 11 ’E la nave va’ con la banda di Santa Vittoria per navigare sul fiume a suon di musica. Alle 13 pranzo in piazza Bentivoglio, alle 15 visita guidata al centro storico del paese, dalle 16 voli in mongolfiera, alle 17 tramonto in canoa all’Isola degli Internati, alle 18 concerto fluviale con Francesca Bono.

Info: www.viaggioagualtieri.it