’Viaggio a Tokio’ al Rosebud una serata dedicata al Giappone

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, viene proiettato il film "Viaggio a Tokyo", nella versione originale e con sottotitoli in italiano.

Si tratta di una pellicola del 1953 diretta da Yasujirô Ozu. Shukichi e Tomi (foto sopra), ormai vicini ai settant’anni, decidono di affrontare un lungo viaggio per Tokyo per visitare i loro figli prima che sia troppo tardi.

Arrivati alla capitale, l’accoglienza non è quella attesa: sia il primogenito Koichi sia la sorella Shige hanno troppi impegni di lavoro e sembrano vivere la presenza degli anziani genitori più come un fastidio che come una gioia.