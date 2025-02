Viaggio all’inferno con il libro di Matteo Al Kalak

Stasera alle 21 a palazzo ducale di Guastalla un incontro organizzato dalla Biblioteca Maldotti con ospite Matteo Al Kalak che presenta "Fuoco e fiamme. Storia e geografia dell’inferno" (Einaudi). Il libro propone un viaggio, accurato e inedito, alla scoperta di un luogo ritenuto una realtà fisica e tangibile.

Nella storia del cristianesimo, infatti, la sua esistenza come luogo individuabile è stata usata per influire sui comportamenti collettivi e, proprio per questo, fu strenuamente difesa dalle autorità religiose.