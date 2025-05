Dal 3 all’11 maggio alla sala espositiva "Galleria San Marco" in centro a Boretto, è aperta la mostra collettiva "La Luce nell’Arte. Viaggio dall’astratto all’informale" con opere degli artisti Grazia Badari, FaRg² (Francesca Bice Ghidini e Alessandro Rinaldoni), Christian Lasagni, Roberta Lodi Rizzini, Luca Mantovani, Ivonne Melli, Adriana Montali, Ada Petrosino, Elisabetta Rebucci e il guastallese Vittorio Zanichelli in arte "Victor". Sono inoltre previste in mostra delle sculture dell’artista Nullo Balasini.

L’inaugurazione è in programma il 3 maggio alle 17 con gli interventi dei critici d’arte Sergio Zanichelli e Angelo Leidi, oltre a letture di testi poetici a cura di Giuseppe De Bartolo e di Arianna Alberici.

Orari di apertura della mostra: festivi e prefestivi dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19. Ingresso libero.