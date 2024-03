Viaggio in Australia e Africa

Stasera alle 21 al circolo ricreativo di via Veneto, in centro a Novellara, è in programma l’ultimo appuntamento di "Immagini dal mondo", una rassegna molto partecipata che propone immagini e racconti di luoghi del mondo. L’ospite di turno è il riminese Gian Maria Mazza, che propone al pubblico il risultato della sua passione per i viaggi e le video riprese. Nelle trasferte è accompagnato dai suoi due bambini, ai quali è riuscito a trasmettere una grande passione per i viaggi. Ha collaborato con diverse emittenti televisive e con vari tour operator. Gian Maria Mazza è un travel operator, che ha realizzato anche diversi video in subacquea agli inizi della carriera. In questo appuntamento al circolo ricreativo novellarese, alla rassegna organizzata da Mauro Storchi, si parla in particolare di Australia e Africa.

Ingresso libero.