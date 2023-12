Viaggio in Sudafrica, i ragazzi si ritrovano nella sala del Consiglio

Un incontro in sala del consiglio di Albinea per i ragazzi e le ragazze che hanno viaggiato, dal 26 ottobre al 4 novembre, in Sudafrica con la Fondazione dello sport e la Polisportiva Albinetana.

Un ritrovo in municipio per confrontarsi e rivedersi dopo l’esperienza fatta in Sudafrica alla presenza del sindaco Nico Giberti, del presidente della Fondazione per lo sport Mauro Rozzi, della sua vice Silvia Signorelli, del vice presidente della Polisportiva Bob Iori, dell’allenatore della Reggiana Nuoto Emanuele Coppparosa, di alcune atlete che hanno preso parte al viaggio e delle loro famiglie.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della trasferta come arricchimento personale dei partecipanti soprattutto rispetto ai temi dell’uguaglianza e dell’amicizia. Sono stati anche proiettati due filmati che hanno ripercorso l’avventura sudafricana della delegazione.

m. b.