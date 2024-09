Viaggio in Ucraina per aiutare bambini con disabilità

Inizia oggi un viaggio in Ucraina, per una delegazione albinetana, per visitare il centro Agape e verificare lo stato di attuazione del progetto ‘Agape for children autonomy’. Il centro si trova nella cittadina ucraina di Khmelniyskyi (a sud ovest di Kiev) e si occupa di riabilitazione per bambini tra gli 0 e i 6 anni. Il rapporto tra Albinea e Agape è nato dall’incontro e dal rapporto di conoscenza con alcune famiglie ospitate ad Albinea nel periodo più terribile della guerra all’interno dell’iniziativa ‘Albinea Solidale-Insieme per l’Ucraina’ che aveva visto coinvolti Comune di Albinea, Casa Betania, Fondazione Giulia Maramotti, associazioni e privati cittadini nell’accoglienza di famiglie ucraine. Il secondo viaggio, dopo quello di dicembre, è previsto da oggi e fino al 27 settembre. Il gruppo sarà formato da alcuni rappresentanti di Casa Betania, dall’assessore Mirella Rossi e da due consiglieri comunali. "Ad oggi – dicono dal Comune – ci si trova al secondo semestre di finanziamenti del progetto e, mentre il primo è servito ad aiutare il centro ucraino e le famiglie che ne fanno parte per un’attività estiva con educatori, questo sarà destinato a migliorare la residenzialità. Agape ospita mamme di ragazzi con disabilità che, con la competenza di professioniste e l’attenzione, la cura e delicatezza che solo un genitore può avere, accompagnano i loro figli e figlie, e quelli di altre mamme, alla scoperta e acquisizione di competenze nuove sia motorie che comunicative".

