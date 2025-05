Viaggio musicale nell’epopea dei Pink Floyd

"The Wall & Pink Floyd Greatest Hits" è il musical che da stasera e fino a domenica va in scena al Teatro Municipale Valli, con la drammaturgia firmata dall’autore e regista reggiano, Emanuele Aldrovandi.

Stasera e domani alle 20.30; domani e domenica 25 maggio alle 15.30. Lo spettacolo è una una coproduzione del Teatro Comunale di Ferrara, della Fondazione I Teatri e di Ravenna Festival.

La musica, interamente suonata dal vivo, è suonata dall’Orchestra Città di Ferrara, diretta da Roberto Molinelli, che ha curato anche gli arrangiamenti musicali dello spettacolo.

Sulla scena anche la cover band Pink Sonic e l’Accademia Corale "Vittore Veneziani", guidata da Teresa Auletta. La regia è stata affidata a Manuel Renga, mentre le scenografie sono di Matteo Paoletti e la regia video è del videomaker Fabrizio Iaquone.

Sul palcoscenico danzatori e danzatrici della compagnia MM Contemporary Dance Company, che si esibiscono con le coreografie di Michele Merola. "Lo spettacolo è diviso in due parti – spiega Emanuele Aldrovandi. - La prima è dedicata all’opera rock della rock band britannica Pink Floyd, The Wall, mentre la seconda parte è dedicata ai brani più celebri del gruppo. Nel costruire la drammaturgia del musical ho pensato di raccontare il percorso musicale di Roger Waters, basandomi su libri e interviste, per rendere lo spettacolo più fruibile anche a chi non conosce i Pink Floyd. Ripercorrendo la genesi e la storia dei brani, ma in modo non didascalico".

Il Valli risuonerà dunque con gli storici brani dei Pink Floyd, tra cui Shine on you crazy diamond, Time, Wish you were here, The great gig in the sky, High hopes, Money. Pubblicato nel 1979, The wall, è considerato un capolavoro assoluto della band, un caposaldo della storia del rock. Nel 1980 fu il disco più venduto negli Stati Uniti e rimane ancora oggi uno degli album di maggior successo nella storia della musica.

Nello spettacolo vengono eseguiti brani tratti da The Wall, tra cui In the flesh, Hey You, Nobody Home, Mother, Good Bye Blue skies, Comfortably Numb, The happiest days in our life, Another brick in the wall, Run like hell, Stop, The trial, Outside the wall.

L’opera musicale (e poi il film) racconta la discesa interiore di Pink, una rockstar immaginaria che, segnata da profondi traumi, costruisce un ‘muro’ mentale per isolarsi dal mondo.

Ogni evento doloroso della sua vita– la morte del padre, una madre iperprotettiva, insegnanti autoritari, il tradimento della moglie – diventa un ‘mattone’ che lo separa sempre più dalla realtà. The Wall è un’opera rock potente e visionaria che esplora solitudine, alienazione e il fragile confine tra protezione e prigionia emotiva.

Info www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco