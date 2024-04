Viaggio nel cuore della Kabbalah: "Proviamo a trovare un po’ di felicità"

"Kabbalah significa ricezione, l’equilibrio tra il dare e il ricevere. D’altronde in questo mondo caotico e conflittuale abbiamo tutto: tecnologie, connessioni, interazioni, opportunità. Ma non riusciamo a essere felici. Ecco perché invito tutti quantomeno a partecipare, per conoscere questa antica disciplina basata sulla saggezza".

Giuseppe Negro si definisce "medico, agopuntore e appassionato di cultura antica": ci sarà lui domani nella Sala Civica della Polveriera, dalle 18,30 alle 19,30, per l’incontro ‘Un viaggio nel cuore della Kabbalah’, assieme a uno dei massimi esperti dell’antica disciplina che deriva dall’epoca Babilonese, ovvero Moshe Admoni.

La serata, come ribadito dagli organizzatori, sarà un dialogo aperto per interagire e condividere, cercando le risposte alle grandi domande sulla vita e sul suo significato profondo.

Un evento aperto al pubblico, gratuito e senza necessità di iscrizione. "Chiunque potrà capire di cosa si tratta - prosegue Negro, leccese di origine ma arrivato a Reggio per l’occasione - Era da quattro anni che provavamo a organizzarla qui, ma col Covid abbiamo impiegato un po’ più di tempo - prosegue il medico -. La serata avrà un approccio educativo: presenteremo libri e ci sarà uno dei massimi esperti come Admoni, ecco perché invito anche chi ha un ruolo di responsabilità o di tipo educativo, e penso per esempio agli insegnanti. Non si tratta di fare misticismo insomma".

Per il medico leccese "migliaia di persone studiano la Kabbalah, ma come gruppo attivo saremo circa 200 persone. L’origine appartiene ai popoli nomadi della Babilonia: all’epoca, per chi non si trovava a suo agio nel mondo che li circondava, c’era la possibilità di spostarsi. Ora invece è impossibile: ovunque si vada siamo interconnessi, con le stesse medesime difficoltà". Tornando poi al punto iniziale: "Tutti vogliamo ricevere e tutti vogliamo essere felici. Il popolo italiano per definizione è sempre stato individuato come felice, ma ora non lo siamo più. Senza dimenticare i giovani, visto che ormai siamo a tutti gli effetti in una generazione senza futuro. Perché è accaduto? Come possiamo fare? Ecco cosa vogliamo analizzare: e per farlo, invito tutti a partecipare alla serata".

Stefano Chiossi