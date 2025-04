Viaggio nel cuore della stazione. Droga e furti sotto gli occhi di tutti: "Solo l’Esercito non è abbastanza"

Camminando per viale IV Novembre la tensione si percepisce chiaramente. Anche alle undici del mattino. Negli ultimi anni, la strada – e in generale tutta l’area della stazione di Reggio – ha perso ogni traccia della vivacità di un tempo, trascinandosi dietro una reputazione sempre più negativa. Colpa dei numerosi episodi di aggressioni, furti e rapine, ma anche dell’eco mediatica che certi casi hanno avuto a livello nazionale. Quelle che ormai sono diventate le ‘zone rosse’ della città – rosse proprio perché considerate critiche – sono note a tutti come aree da evitare.

"Un tempo questi erano palazzi abitati dalla media-alta borghesia, c’era movimento, vitalità", racconta con un velo di rammarico Giovan Battista Felici, residente da oltre quarant’anni e referente del comitato di viale IV Novembre. Da anni Felici si batte contro degrado e criminalità in zona stazione. "Col tempo le attività commerciali hanno iniziato a faticare, e dopo di loro ha seguito a ruota tutta la zona. Ma quello che pesa di più – aggiunge – è che le varie amministrazioni comunali hanno progressivamente perso interesse nel sistemare le cose". Felici conosce ogni centimetro di via Turri, via Eritrea e piazzale Marconi. "Il degrado si sta diffondendo a macchia d’olio. Il problema è che nessuno si è mai davvero impegnato per affrontare una situazione che, lo riconosco, è complessa. Ma non impossibile da gestire". Lo spaccio è solo una delle tante ferite aperte. E non serve aspettare la notte per accorgersene: la droga, in particolare il crack, viene distribuita in pieno giorno. "È un’epidemia. Gli spacciatori sono ovunque, la offrono ai ragazzi per strada. Gli stessi commercianti – che oggi sono in gran parte stranieri – si lamentano: così non si riesce a lavorare", continua Felici.

Ma una soluzione, secondo lui, c’è: "Bisogna ripartire dalle piccole cose. La gestione dei rifiuti, il rispetto della raccolta differenziata, le stazioni per le biciclette, l’obbligo del casco. E poi servono sanzioni vere per chi non rispetta le regole. È da queste cose che si misura la civiltà di una città, non dal Ponte di Calatrava. Se mettiamo basi solide, possiamo poi pensare a interventi più incisivi". L’arrivo dell’Esercito, con l’aliquota di 12 militari che a rotazione affianca le forze dell’ordine nei controlli delle ‘zone rosse’, ha riportato un po’ di fiducia. "Il Comune e la nuova giunta hanno finalmente preso in carico il problema. L’adesione al progetto “Strade Sicure” è un buon segnale, anche se pure le forze dell’ordine fanno quello che possono con le poche risorse a disposizione. Ma ora serve anche l’aiuto della giustizia. È la terza gamba che manca. Servono pene più efficaci, come i lavori socialmente utili. Perché chi commette certi reati spesso non paga mai davvero, e le uniche a rimetterci sono le vittime". Felici chiude con amarezza: "La giustizia, quella vera, oggi la sentiamo lontanissima dai nostri bisogni reali".

Elia Biavardi