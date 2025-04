Viaggio nel mondo del balletto

Un viaggio nel repertorio del balletto con l’Accademia Teatro alla Scala. E’ in programma oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio (tel. 334-1023554). Il progetto è curato e condotto dalla giornalista e critico di danza Francesca Pedroni, avventurandosi in un ciclo di conversazioni-spettacolo che, attraverso la presenza di artisti ospiti tra ballerini e maîtres dei maggiori corpi di ballo italiani, racconta il dietro le quinte della preparazione di alcune opere esemplari delle grandi stagioni.

Nel primo appuntamento è protagonista l’Accademia Teatro alla Scala con quattro balletti proposti su musiche di Sergej Sergeevic Prokof’ev, Thom Willems e Nino Rota. Lo spettacolo vede in scena i danzatori Maria Vittoria Bandini, Sienna Bingham, Michele Forghieri, Laura Farina, Francesco Della Valle.