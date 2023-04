Viaggio nel passato per Jacopo Minardi con la canzone "La passione"

Prima hit dell’anno per Jacopo "Mino" Minardi, cantante ventottenne di Barco. È uscita, infatti, sui maggiori distributori di musica digitale, "La passione", un brano sentimentale, strofico, con uno stile vintage e simile al cantautorato classico. Il tema del brano è assai delicato, parla delle malattie mentali, vinte o comunque accantonate dall’amore.

"La passione" è intesa come uno stato di dolore che porta, una volta sorta la luce, ad un estasi emotiva e vitale. Minardi scrisse il pezzo mentre frequentava la facoltà di Lettere a Parma: è il testo con cui capisce che può comporre canzoni. "Il brano - dice Mino - nasce dall’amore per la poesia; ricordo a quei tempi, studiando a Parma, leggevo spesso il canzoniere di Petrarca, e da un verso di un sonetto, trovai ispirazione. Appena arrivato a casa, era autunno, provai a stendere una sorta di poesia anche io e così nacque, tra un’emozione e un senso di dolore che mi stringeva, il testo della passione. In un secondo momento, provai a metterlo in musica ma solo oggi ho trovato il coraggio di pubblicare questa canzone: penso sia il momento giusto per guardare avanti e lasciarsi indietro la sofferenza che incarna il brano. Il messaggio che trasmette il testo è indirizzato verso i ragazzi giovani che possono avere complicazioni nel rapportarsi, nel relazionarsi, e perché no, nell’amarsi, di donare il proprio tempo a trasformare il proprio dolore e la propria fragilità in un percorso di passione che porta ad un cambiamento". Il brano è arrangiato dall’amico musicista Alessandro Peretto dei Mai Noi No, prodotto da Vox Recording e distribuito da Ingrooves tramite Boot Music Group.

Cesare Corbelli