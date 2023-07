Viaggio nel tempo attraverso il suono Muta Imago propone ’Ashes’

Il Terreni Fertili Festival, rassegna del teatro Sociale di Gualtieri, stasera alle 21,30 propone "Ashes", spettacolo della compagnia Muta Imago, inizialmente pensato al Pioppeto Benecchi, nella golena del paese. Ma di fronte alla certezza di trovarsi alle prese con l’assalto delle zanzare – a poco è servita la disinfestazione in quella zona – è stato deciso di allestire lo spettacolo in teatro. Si tratta di un viaggio nel tempo attraverso il suono. "Ashes" è un concerto per voci e musica eseguita dal vivo, un sogno lucido che attraversa tutte le ere, tutte le età. È voce che avvera presenze, crea mondi, tesse relazioni, genera visioni. Si può costruire un racconto sonoro che prenda forma solo nella mente degli spettatori? "Ashes" propone suoni che scorrono paralleli, si fanno sentire per un istante prima di scomparire. Un concerto per voci e musica eseguito dal vivo: una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola.

Una sequenza di accadimenti si svolge senza soluzione di continuità: brevi frammenti di vite private, compleanni, feste, morti, cadute, uccisioni, animali, alberi di natale, dinosauri, microbiologia, geologia, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un significato preciso alla vita di noi esseri umani. I quattro performers parlano, giocano, urlano, lottano, confessano segreti e fanno dichiarazioni d’amore. Voci che generano dinosauri e lupi, funghi e balenottere, madri, padri, figli e figlie, che solo per un attimo si trovano in quel tempo e in quello spazio, pronti a scomparire con l’evanescenza del fiato che si dissolve. È solo la voce che avvera la presenza, crea mondi, tesse relazioni, genera visioni. Durante la serata sarà presente un book corner a cura di libreria KaffèKlubben con proposte di lettura dedicate all’evento: "Earthphonia" di Max Casacci, "Qui" di Richard McGuire, "La musica sveglia il tempo" di Daniel Barenboim, "La voce e lo spazio" di Carlo Serra".

a.le.