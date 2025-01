Viaggio nella Consulta E: "L’area dell’ex ospizio diventerà il cuore di questa parte di città"

Alla fine del 2022 è stata eletta la Consulta E, che si articola nei quartieri ad est della città, Ne fanno parte la zona Stazione, Mirabello, Ospizio, Villaggio Sergio Stranieri e San Maurizio.

"Il nostro scopo è di individuare alcune priorità di intervento da parte del Comune, per contribuire al miglioramento, o se preferite alla diminuzione del peggioramento, della qualità della vita nel nostro territorio, che come potete constatare spesso è al centro della cronaca", commenta il coordinatore Giuliano Parmiggiani.

La cronaca, basata spesso sulle denunce delle disfunzioni, sulle tragedie e sul degrado e la delinquenza prende spesso un ritmo vorticoso e costante, ma per il coordinatore, molto raramente riesce a prendere fiato per riflettere sui cambiamenti in atto per valutarli nella loro complessità. "Il nostro territorio ha vissuto un intenso processo di urbanizzazione, insieme ad un profondo rimescolamento di popolazioni, che ha rivoluzionato quella ’reggianità’ basata sulla partecipazione attiva alla realizzazione diretta di servizi socialmente utili - spiega Parmiggiani - . Oggi siamo di fronte ad un processo consolidato di "aziendalizzazione" dell’erogazione dei servizi, che porta tutti i soggetti a vivere anzitutto nella dimensione della propria programmazione; quello che è carente è il dialogo tra i vari soggetti interessati e così diventa più difficile l’attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini".

Partendo da questa constatazione, come gruppo, si sono dati l’obiettivo di conoscere e tentare di fare dialogare i cittadini e le realtà presenti sul territorio, per avere più consapevolezza di quanto c’è e di quanto manchi per dare risposta alle richieste degli abitanti.

"Per esempio negli anni si è consolidata una esperienza di tutto rilievo, come la presenza dell’Unimore nel complesso del San Lazzaro insieme a quella dell’Ausl, così come la Polveriera nel quartiere Mirabello e l’insediamento del Consorzio Oscar Romero delle cooperative sociali che si occupano di dare risposte ad esigenze assistenziali", aggiunge Parmiggiani. Nel patto d’ambito la Consulta si è concentrata su tre tematiche: "La sicurezza, la riorganizzazione del sistema socio sanitario e l’ambiente, partendo da progetti già individuati nella programmazione comunale".

Per esempio, la sede della Polizia municipale prevista in viale 4 Novembre; il coordinatore insieme ai residenti chiede che "non diventi un corpo separato dalla vita del quartiere, ma che anzi abbia la capacità di interloquire con gli abitanti sulle tematiche di sicurezza in modo non occasionale".

Per la Casa della Comunità, che dovrà sorgere nell’area dell’ex Casa di Riposo di Ospizio – dove nel frattempo è sorto il ’bosco urbano’ – dice invece "che può essere Casa della Comunità solo se diventa la sede di confronto e collaborazione anche con tutti i momenti associativi e di volontariato del territorio, valorizzando il ruolo della biblioteca che è prevista ritorni nella sua ubicazione storica al centro del quartiere".

La Casa della Comunità rientra nel Pru Ospizio, il piano che prevede la realizzazione, su iniziativa privata di un supermercato Conad, oggetto di numerose e partecipate proteste.

La Consulta in proposito afferma: "Nel rispetto delle normative, la riqualificazione dell’area, abbandonata da più di 20 anni e piena di ruderi sui quali è nata vegetazione spontanea, va fatta; anche perché nel quartiere finalmente si potrà ricostruire una piazza e un centro di servizi socio sanitari indispensabili". Mentre dal punto di vista più ambientalista invece, il progetto di riqualificazione del corso del torrente Rodano, con la conseguente valorizzazione del Mauriziano, dicono che "sembra essere il terreno ideale per valorizzare in concreto molte ambizioni naturalistche".

Infine, per la zona Stazione, spesso scenario di delinquenza, Giuliano Parmiggiani chiarisce che ad oggi il dialogo per quest’area presuppone la nascita di una cabina di regia: "E’ stato il sindaco a proporlo, e noi siamo interessati a partecipare ma non con compiti operativi, piuttosto come rappresentanti, tra gli altri, degli abitanti del quartiere".