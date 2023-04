Viaggio nella scrittura femminile: Vera Gheno e le parole d’altro genere

Oggi alle 18 alla libreria All’Arco, via Emilia Santo Stefano a Reggio, presentazione del libro "Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo" di Vera Gheno. Con una selezione originale e unica di testi la Gheno costruisce un dizionario invisibile che attraversa epoche, continenti e generi, in un viaggio nella scrittura femminile. Per scoprire come le donne hanno davvero contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo e si sono guadagnate sul campo il loro posto tra i classici.