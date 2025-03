Viaggio nella storia al Pedrazzoli. Arlecchino si scatena al Valli

Stasera alle 21 nel foyer del teatro Pedrazzoli di Fabbrico va in scena "Stoccarda 1932: storia di un’amicizia", un racconto che unisce la parola alla musica. Con le letture di Simone Maretti (foto), accompagnato dalla musica di Simone di Benedetto. Un evento dedicato alla memoria e legalità, per riflettere sull’importanza di preservare la nostra storia e difendere i valori della giustizia e della verità. La narrazione e la musica si intrecciano per raccontare un legame indimenticabile.

Mentre al teatro Valli, a Reggio, stasera alle 20,30 (repliche domani alle 20,30 e domenica alle 15,30) viene proposto "Arlecchino" con Andrea Pennacchi, per la regia di Marco Baliani. Lui cerca in tutti i modi di essere all’altezza del ruolo, ma non ne azzecca una: è goffo, sovrappeso, ma è in buona compagnia. Gli altri attori, che, come lui, sono stati assoldati con misere paghe dall’imprenditore Pantalone, sono pure loro debordanti, fuori orario, catastroficamente inadeguati. Ne esce in modo chiaro un Arlecchino che riunisce stilemi diversi, frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia, dramma.