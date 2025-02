Viaggio nella storia del Festival di Sanremo grazie al concerto dei docenti del Cepam

La storia del festival di Sanremo sbarca stasera dalle 20,30 al Pigal di via Petrella, con un evento dedicato ai successi della kermesse. L’evento è curato dai docenti della scuola Cepam che guidano il pubblico in un viaggio tra le canzoni più iconiche di Sanremo. Sul palco Giuliano Giovanelli (chitarra), Morena Vellani (voce e tastiera), Massimo De Matteis (batteria e percussioni), Sara Fontana (voce) e Tiziano Bellelli (basso e voce). Con loro gli allievi della scuola, per un concerto che attraversa oltre quarant’anni di musica italiana, con un repertorio che spazia dai classici degli anni ‘50 e ‘60, come "Nel Blu Dipinto di Blu" di Domenico Modugno e "Non Ho L’Età" di Gigliola Cinquetti, fino ai brani più recenti come "Si può dare di più" di Morandi, Ruggeri e Tozzi,