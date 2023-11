Viaggio nella vita di don Milani

Oggi alle 17 all’auditorium di Reggiolo va in scena "Caro Lorenzo", un viaggio nella vita di don Lorenzo Milani a cento anni dalla nascita, con l’attrice Maria Antonietta Centoducati, le immagini a cura di Gabriele Campanini e la musiche al pianoforte di Daniele Ceraolo. Sul palco del circolo Rondò di Cavazzoli, a Reggio, stasera alle 21,15 la rassegna dialettale con la compagnia I Ciocapiat ed la Vintarola in "Meno mèel ch’ag sòm nueter", con Guido Grazzi, Tino Casolari, Angela Bassoli, Alfonso Dotti e Francesca Giovanardi. Al teatro di Novellara oggi alle 16,30 il concerto di Fabio Bidinelli per presentare il suo sesto album con vari ospiti. Oggi alle 18 alla sede di "Idee di gomma" in via del Carmine a Correggio, un incontro musicale con i Bud Spencer Blues Explosion, duo composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio.