Viaggio nelle Consulte . Area Ovest, nodo viabilità: "Qui il traffico della città"

"Il nostro territorio comprende sia quartieri che si affacciano sul centro storico, sia quartieri già a ridosso del forense: in sé convivono sia identità tipiche della città, sia organizzazioni più rurali e autonome", a descrivere il territorio della Consulta B – rappresentante delle frazioni di Pieve Modolena, Carrozzone, Regina Pacis, Bell’Albero-Premuda, Orologio, Roncina, Santo Stefano –, sono i coordinatori

Elisabetta Fiorani e Matteo Sartorelli.

Questa dualità, secondo i referenti, è sempre stata tenuta viva e allacciata dagli assi stradali di via Gorizia e via Emilia, "che attraversavano e cucivano le storie degli abitanti".

"Ad oggi queste risorse di viabilità, insieme all’asse attrezzato di via Chopin – spiegano –,sono argomenti complessi, in quanto il traffico di tutta la città, e della provincia, transita proprio nei nostri quartieri. La cittadinanza si è fatta carico del peso che esso rappresenta in termini di qualità dell’aria, di tempi di percorrenza sia per tragitti casa-lavoro-scuola ma anche per le normali relazioni sociali". Così ciò che univa, adesso rischia di diventare "un elemento divisivo".

Anche per la Consulta B il tema della viabilità è dunque preponderante: "In accordo con la Consulta A, abbiamo richiesto al Comune di organizzare un incontro pubblico riguardo allo stato dei lavori di realizzazione della Tangenziale Nord, richiedendo la presenza di Anas, per aggiornare i residenti dei nostri ambiti che sono e saranno impattati dalla presenza di quest’opera positiva per tutta la città". L’incontro dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno.

Ma accanto ai bisogno di cura e manutenzione della città, nei numerosi incontri con i cittadini sono emerse esigenze legate alla socialità: "Già dal Patto d’Ambito, – spiegano – la nostra attenzione si è focalizzata nel cercare di creare sinergie al fine di poterci riprendere i luoghi pubblici del nostro territorio: parchi, campi sportivi, strutture ricreative,rendendole accoglienti non solo per i singoli abitanti, che vorrebbero fruirne in maniera sicura e prossimale, ma anche creando una rete tra le numerose realtà culturali e di volontariato che a vario titolo sono già presenti sul territorio".

Questo è proprio uno degli obiettivi della Consulta: "Creare rete non solo per ciò che esiste già ma anche per andare ad intercettare i sempre nuovi bisogni dei nostri quartieri".

In questa scia, i coordinatori ci tengono a ricordare la presenza di numerosi nidi e scuole dell’infanzia, tra questi anche il prossimo polo dell’infanzia che sorgerà al Parco Nilde Iotti; ma anche le scuole primarie e secondarie di primo grado: "I docenti sono meravigliosi – dicono –. Si mettono a disposizione della collettività, e con loro siamo fiduciosi di poter creare relazioni e progetti per dare voce ai ragazzi, ai giovani e anche all’infanzia e alle famiglie, soggetti che spesso non vengono raggiunti dagli inviti alla partecipazione attiva".

Il merito dei progetti realizzati sino ad ora, per Fiorani e Sartorelli, è di tutti i membri della Consulta, e del grande spritio di iniziativa che ognuno ha messo nella propria disponibilità: "Nessuno di noi si conosceva prima di essere eletto, – concludono – ma si è creata fin da subito grande sintonia".