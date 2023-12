Viaggio nell’inferno ucraino: libro e foto

Doppio appuntamento da non perdere oggi alle 18.30 alla biblioteca Santa Croce, dove sarà presentato il romanzo ‘Z. Viaggio nell’inferno ucraino’ di Edoardo Bonaretti e proiettato il reportage fotografico ‘Una guerra dimenticata’ di Erik Messori. Le fotografie di Messori (nella foto), scattate tra 2016 e 2019, raccontano una guerra sconosciuta a noi europei, ma non meno reale e drammatica di quella diventata assai nota negli ultimi venti mesi, in cui è invece ambientato il romanzo d’esordio di Bonaretti. ‘La guerra dimenticata’ sembra infatti un titolo paradossale per un reportage fotografico su uno degli argomenti di cronaca estera più trattati, ma il fotografo reggiano racconta una guerra che era tale anche prima che lo diventasse per noi. Risale, infatti, al 2014 l’inizio del conflitto tra il governo ucraino e gli abitanti del Donbass. Questi ultimi, sostenuti dalla Russia, hanno proclamato l’indipendenza, istituendo ministeri e passaporti propri.

‘Z. Viaggio nell’inferno ucraino’, debutto nella narrativa del reggiano Bonaretti (Corsiero editore), è invece ambientato dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina (2022). L’equipaggio di un carro armato T-90M russo si ritrova isolato sul fronte, dopo uno scontro a fuoco. Il giovane Vadim e il sergente Strel’nikov vagano per la pianura innevata inseguendo il miraggio di ricongiungersi alle truppe. In un crescendo dominato da volontà di onnipotenza e distruzione, Strel’nikov conduce Vadim fino alla sottile linea d’ombra che separa il male dall’orrore.

Lara Maria Ferrari