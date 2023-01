Viaggio tra delirio e geografia

Stasera alle 21 al teatro Tagliavini, in rocca a Novellara, prosegue la stagione di spettacoli con "Tango Macondo", ispirato all’opera "Il venditore di metafore" di Salvatore Niffoi, con la regia di Giorgio Gallione e musiche eseguite dal vivo da Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele di Bonaventura (bandoneon), Pierpaolo Vacca (organetto). In scena Ugo Dighero (noto attore impegnato pure in fortunate fiction tv) Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi, oltre ai balletti di Luca Alberti, Caterina Montanari, Valentina Squarzoni, Francesca Zaccaria. "Tango Macondo" è la storia di Matoforu, un "venditore di metafore" sardo e del suo grande amore, Anzelina Bisocciu, la sua cantatrice.

Lo spettacolo in programma stasera rappresenta un viaggio in un territorio "ai confini tra il delirio e la geografia" che parte da Mamoiada in Sardegna (il paese in Barbagia del leggendario Carnevale e delle sue maschere diaboliche e grottesche) e arriva a incrociare Macondo, il paese immaginario nato dall’universo di Gabriel García Márquez, con tutto il suo bagaglio di visioni e prodigi. Ad arricchire e a dare senso a questo sontuoso universo narrativo è la musica, grazie alla presenza in scena di un ensemble guidato dal talento di Paolo Fresu. Dall’organetto sardo al bandoneon argentino – simbolo del continente nuovo dove approdano Matoforu e Anzelina – la creazione musicale di Fresu e della sua tromba guida il pubblico nel racconto, restituendogli tutta la ricchezza evocativa, facendo fermentare passioni e follia, radiografate in tutta la loro strabocchevole umanità e ricchezza. La colonna sonora dello spettacolo è pubblicata in un album della Tuk Music disponibile in digitale, su cd e doppio vinile. Nell’album trovano spazio composizioni originali, e alcune piccole gemme: le emozionanti riletture di classici del tango con tre voci d’eccezione come quelle di Malika Ayane, Tosca ed Elisa.

Antonio Lecci