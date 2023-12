Viaggio tra gli ultimi. Vivere al freddo, in fila per il cibo e per le coperte

"Abbondante Maria", "Grazie Maria", "Come stai Maria?" Inizia così una serata-tipo in stazione per la presidente dell’associazione ‘La nuova luce’ Maria Diletto e i suoi volontari. Anche nel periodo natalizio, nel freddo e nel buio della notte di dicembre, i senzatetto di Reggio sanno di poter contare su una ‘rete’ nel senso più vero del termine: persone e organizzazioni che, coordinandosi, garantiscono loro un buon numero di pasti caldi ogni settimana, in modo da fermare la caduta e godere anche del calore – umano, quantomeno – di occhi e parole di conforto. In questa struttura sociale Maria Diletto e ‘La nuova luce’, associazione nata nel 2019, stanno acquisendo sempre più importanza.

Per loro tutto inizia alla Bocciofila Tricolore, della quale poche settimane fa la stessa Maria Diletto è stata nominata all’unanimità vicepresidente: lì fondatrice e volontari si trovano a cucinare le portate principali, di volta in volta pasta, carne, pesce, insalate, minestre o zuppe.

Poi si va sul campo, a partire da piazzale Europa: alcuni senzatetto sono informati dell’appuntamento e già dalle 19 una quindicina di persone inizia ad assieparsi attorno alle panchine di legno davanti a cui si fermano le corriere. Quando arrivano le macchine dell’associazione il banchetto può avere inizio: su quelle stesse assi di legno si dispongono in fila pentole, vassoi e scatoloni. Dall’altra parte si crea un’altra fila, quella dei bisognosi. Come in un buffet chiedono ai volontari ciò che preferiscono e via con le mestolate.

La pasta al pomodoro non sbaglia mai, ma la minestra di legumi, calda e rinvigorente, è un toccasana straordinario. E poi mozzarella e prosciutto in busta, due bei cesti di mandarini e un pezzo di panettone per tutti. Cominciano anche le chiacchiere, perché da dire se ne ha parecchio e i rapporti ormai sono forti.

I volontari e Diletto hanno parole di conforto per tutti, ma anche il contrario: quando la presidente della Nuova Luce confessa di essere un po’ affaticata subito la tranquillizzano.

"Non preoccuparti, starai bene di là". Lo dice sempre lei stessa: "Cristiani, arabi, africani, orientali, europei, musulmani, qui non si fanno differenze". E infatti è così, la speranza è sempre la stessa per tutti, aiutanti e aiutati: domani stare un po’ meglio di oggi.

Lo dice splendidamente Shledi, dall’altra parte della stazione: prima che il cibo si freddi ‘La nuova luce’ attraversa il sottopasso e si posiziona all’angolo di piazzale Marconi, per dare da mangiare a un’altra ventina di persone.

"Domani è un altro giorno" afferma sorridente quest’uomo di mezza età, convinto che Maria gli abbia salvato la vita: racconta che era sempre triste, per strada, che ogni giorno stava peggio.

"Shledi è cardiopatico – spiega Diletto –, ma con il nostro aiuto ha iniziato a curarsi e adesso sta meglio. La sua storia è una delle più importanti per noi".

Non solo le medicine, l’associazione ha trovato per lui anche vestiti, una tenda e un fornelletto a gas. Ora quella è la sua casa e Shledi ne è felicissimo: "Venite a prendere un caffè, vi accolgo quando volete". Ha forato la gomma anteriore della sua bici e tornare alla sua ‘casa nella foresta’ stavolta sarà più faticoso. Poco male, il sorriso rimane: "Domani è un altro giorno" e per essere felici non ci vuole tanto, bastano un riparo, un po’ di cibo e qualche amico con cui chiacchierare.

In piazzale Marconi il flusso di persone è costante: tutti chiedono coperte, l’associazione finisce in pochissimo tempo quelle che ha e promette che presto ne arriveranno altre. Non importa quanto calde siano le giornate, là fuori all’addiaccio l’inverno morde e le notti non finiscono mai. Diletto dovrà lanciare un nuovo appello alla sua comunità fisica e in rete ma non c’è da preoccuparsi: sono sempre di più i reggiani che l’aiutano nell’impresa umana e sovrumana di proteggere i più deboli, i mezzi si troveranno. C’è anche chi porta cattive notizie, come Adil: racconta di essere stato cacciato malamente la notte precedente dal parchetto in cui dormiva assieme a tre amici: "Sono arrivati e ci hanno ordinato di andarcene subito, senza dirci dove, senza nemmeno il tempo di prendere le nostre coperte".

Dormire in strada è umiliante: ci si sente soli, infreddoliti, spaventati, dimenticati e falliti. Ogni insulto o sopruso, per queste persone già in grave difficoltà, è una ferita che si moltiplica all’infinito. Ci sono facce nuove, nuove bocche da sfamare, nuovi nomi da imparare e nuovi occhi da conoscere.

Anche se "posto" fisico non è, in senso sociale sì: significa comunità, avere qualcuno che ti aiuta, e ti salva la vita.

L’ultima tappa è al deposito delle biciclette: lì ha il suo riparo una minuscola comunità rom, quattro donne e un uomo. Il cibo caldo è finito, si riesce a distribuire giusto qualche busta di affettato, un po’ di pane e qualche mandarino. Se la prendono, una signora in particolare alza la voce: "Veniamo sempre per ultimi" rinfaccia ai volontari. In qualche modo si calma e inizia a mettere qualcosa sotto i denti. Tempo di saluti: sono passate quasi due ore dall’arrivo in piazzale Europa, il freddo inizia a penetrare anche le giacche dei volontari. Si riattraversa il sottopasso e dall’altra parte si incontrano altri volontari, che stavolta non hanno fatto in tempo a venire ad aiutare ma hanno comunque voluto portare un saluto. Si coglie l’occasione per una foto di gruppo finale, felici e soddisfatti. E domani sarà un altro giorno.