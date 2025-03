Viaggio tra nostalgia e libertà: "Le canzoni inglesi" di Ligabue

Esce oggi sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Marco Ligabue "Le canzoni inglesi": un viaggio tra nostalgia, libertà e l’inconfondibile sound Brit Pop. Una ballad, un ritorno al passato quando Londra era scoperta, spensieratezza e gioventù. Quando il Brit Pop era il battito stesso delle emozioni vissute. "Le canzoni inglesi è più di un omaggio a un genere musicale: è un ponte tra ieri e oggi, capace di restituire l’intensità di quei ricordi con la forza evocativa della musica – dice Marco Ligabue – Come riavvolgere il nastro della mia vita, ritornare a quando a 18 anni sono partito da Correggio per andare a Londra. Non avevo neppure il telefonino. Per questo nel disco libertà e ribellione si intrecciano a una dolce malinconia: quella che accompagna i momenti più belli della vita. Le canzoni inglesi è una cartolina da Londra. Un viaggio nel tempo verso un’epoca in cui tutto sembrava possibile: amori che bruciavano in una notte, sogni che avevano il sapore della libertà, serate vissute fino all’ultimo battito. C’è la spensieratezza di un’età che non torna, l’eco delle note di Elton John, il graffio inconfondibile del Brit Pop. Una canzone che sa di nostalgia, di ribellione, di quella vertigine che solo la musica sa custodire". Il brano ha preso vita in sala prove, con un sound diretto e istintivo, costruito sull’incastro di basso, batteria e chitarra. Alla batteria, la carica rock di Lenny Ligabue (nipote di Marco, figlio di Luciano), alla chitarra la creatività di Johnny Gasparini, compagno musicale da oltre 12 anni, al basso, il talento di Jack Barchetta. La produzione e gli arrangiamenti sono stati curati da Francesco Landi. Per il videoclip de "Le canzoni inglesi", realizzato da Fabio Fasulo, Marco Ligabue ha scelto di ritornare a Londra, ripercorrendo Camden Town, Nothing Hill, Southbank, Piccadilly, Soho, Abbey Road. Immagine dopo immagine, mentre scorre la metropoli frenetica del 2025, passato e presente si incontrano amplificando il senso di emozione e nostalgia. "L’ho ritrovata bellissima, piena di vita – ha raccontato Marco Ligabue – e sono davvero felice di essere ritornato in quella metropoli, che all’epoca mi sembrava Gardaland, per girare il video della canzone". In autunno uscirà il nuovo album, che conterrà anche questo brano. Mentre da maggio avrà inizio un doppio tour, con un concerto e uno spettacolo acustico nato dal libro, scritto dallo stesso Marco, "Salutami tuo fratello".