"Viale Città di Cutro, il Comune cambi il nome"

L’ex prefetto Antonella De Miro indica la via giusta. Il movimento antimafia Agende Rosse di Reggio e provincia, interviene nel dibattito aperto da De Miro, che ha proposto di mutare il nome di viale Città di Cutro: "Questa disputa non è un’oziosa dissertazione estiva, bensì rivela ancor di più il carattere proteiforme della ‘ndrangheta e dei soggetti al suo servizio. Non soltanto zona grigia – osservano gli attivisti – ma quel substrato di cultura mafiosa che le garantisce di continuare ad agire indisturbata".

Una riflessione viene dedicata agli amministratori calabresi intervenuti nella polemica: "Si sono aggiunte le voci dell’ex sindaco e del segretario del Pd di Cutro, poi un consigliere regionale della Calabria e il candidato sindaco di Crotone. Tutte hanno contestato la posizione di De Miro, definendola lesiva della dignità dei cutresi per i quali la sola ipotesi di rimuovere il nome della via sembrerebbe più offensiva del vedere associato il nome del comune a fatti di mafia. A Reggio, prima che l’ex prefetto rivelasse la natura ‘ndranghetista dell’organizzazione locale, ci si riferiva a essa come ‘Cutro’, e bastava pronunciare ‘cutresi’ per generare timore. Come mai nessuno dei politici che ora cavalcano l’onda dell’onorabilità ferita è insorto o ha suggerito al Comune di Cutro di costituirsi parte civile nei processi?".

Le Agende Rosse "ritengono singolare che associazioni che hanno sede fuori provincia e fuori regione e che si dichiarano impegnate nella lotta alle mafie, si oppongano all’ex prefetto, ergendosi a difesa della collettività cutrese reggiana che nessuno ha mai colpevolizzato. Forse andrebbe chiarito il contesto in cui ha avuto origine ‘Viale Città di Cutro’: un momento nel quale la ‘ndrangheta reggiana pretendeva di fare il bello e il cattivo tempo, cercando sponda anche nell’imprenditoria e nella politica locale".

Poi si sollecitano gli amministratori reggiani: "Per ora non si sono espressi, ma a farlo è stato il comitato scientifico della Consulta per la legalità del Comune. Delle loro opinioni, finora, sappiamo solo ciò che trapela dal sindaco Marco Massari che ha parlato di un’ipotetica ‘soluzione integrativa’. Chiediamo che i pareri del Comitato scientifico, e la posizione della giunta del sindaco Massari, siano resi pubblici. Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, in un suo intervento, ha chiesto: “Dove sono ora i cuori coraggiosi?“".

Le Agende Rosse auspicano che la politica "giunga compatta alla decisione di cambiare il nome, rimettendo in discussione una scelta toponomastica che rifletta il contrasto alla criminalità organizzata, tutt’altro che sconfitta. L’attuale nome offre la possibilità alle cosche di esibirlo come simbolo di conquista a detrimento di tanti cutresi onesti che da quella via non si sentono rappresentati. Agire con coraggio lo si deve a quelle persone che in questi dieci anni si sono impegnate per combattere la cultura mafiosa a Reggio, una parte di quel cuore coraggioso a cui fa riferimento Soliani è lì. Non riconoscerlo, seguendo la via politica del "quieto vivere", significherebbe abbandonare gli attivisti e i cittadini a loro stessi".

Il movimento antimafia si appella a "essere uniti come si deve esserlo di fronte a un attacco che colpisce tutti, rispetto al quale dobbiamo sentirci tutti cittadini di Reggio, senza inutili campanilismi, paventando assurde discriminazioni o addirittura demonizzazioni di carattere etnico".

al. cod.